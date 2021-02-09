Выборгская таможня за 2020 год принесла федеральному бюджету 14 млрд рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Выборгская таможня подвела итоги оперативно-служебной деятельности за предыдущий год. Ведомству удалось собрать 14 млрд рублей в счет федеральной казны, выполнив план на все 103,96 %.  

Итоги работы стали известны во вторник, 9 февраля. Накануне начальник ведомства Евгений Медведев провел совещание, где отметил высокую производительность своих подчиненных.

Так, стало известно, что в течение всего 2020 года было проведено 10 таможенных проверок, по итогам которых было взыскано и начислено порядка 300 миллионов рублей.

Также за прошедший год ведомство возбудило 3294 дела об административных правонарушениях, 30 уголовных дел. Большая часть эпизодов были связаны с фактами контрабанды леса и лесоматериалов.

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04.02.2021 222
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