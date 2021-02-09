Проспект Энгельса перекроют на 4 месяца для ремонтных работ

Пресс-служба ГАТИ во вторник, 9 февраля сообщила, что с 11 февраля по 15 июня будет проводиться ремонт трамвайных путей. Из-за этого движение автомобилей по проспекту будет ограничено на участке от Луначарского до Просвещения.

Подрядчиком выступит АО «Стройинвест». Перекрытие проспекта будет проводиться с несколько этапов. Так, известно, что с 11 по 18 апреля будет ограничено движение на перекрёстке Энгельса с Асафьевой.

С 12 февраля по 31 мая, а затем с 31 августа 2021 года по 31 мая 2022 года по улице Попова, по Каменноостровскому от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова, по набережной реки Карповки от Каменноостровского до Литераторов проезд будет затруднён — рабочие будут возводить пешеходную галерею.