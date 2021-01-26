На проспекте Энгельса трамваи зажали в тиски легковушку

Автор: Анастасия Щербакова
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В Выборгском районе Петербурга 26 января произошло жуткое ДТП. На проспекте Энгельса седан оказался сдавлен с обеих сторон двумя многотонными трамваями. 

Информацией с места происшествия поделился портал «Мегаполис«.

ДТП на Энгельса
Фото: портал «Мегаполис»

Легковой автомобиль не выдержал дистанцию между следовавшими трамваями и оказался  зажатым между ними. От силы удара заднюю часть машины сильно смяло.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Сведений о пострадавших в жутком ДТП пока нет.

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22.01.2021 161
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