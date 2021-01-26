На проспекте Энгельса трамваи зажали в тиски легковушку

В Выборгском районе Петербурга 26 января произошло жуткое ДТП. На проспекте Энгельса седан оказался сдавлен с обеих сторон двумя многотонными трамваями.
Информацией с места происшествия поделился портал «Мегаполис«.
Легковой автомобиль не выдержал дистанцию между следовавшими трамваями и оказался зажатым между ними. От силы удара заднюю часть машины сильно смяло.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Сведений о пострадавших в жутком ДТП пока нет.
Вам будет интересно
ДТП произошло сегодня днем, 22 января, неподалеку от деревни Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленобласти. Известно, что женщина за рулем Nissan...
22.01.2021 161