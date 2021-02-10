У директора «ТЭЦ» украли снегоход за 600 тысяч рублей в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, 9 февраля в полицию Выборгского района обратился 60-летний исполнительный директор теплоснабжающей организации ГСР «ТЭЦ» Валерий Петров.

Из его гаража в коттеджном поселке Три берега возле Горьковского украли снегоход BRP Lynx финского производства. Ущерб хозяина составил 600 тысяч рублей. Снегоход не состоял на учете в гостехнадзоре и не оснащен спутниковой системой навигации.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как в Кингисеппе угнали Kia Stinger за 1,8 млн рублей. План «Перехват» результатов не дал.