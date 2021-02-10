Тротуары и ограждения в поселке Вартемяги сделают после проектно-изыскательских работ

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 7 декабря 2020 года к Александру Дрозденко обратилась жители поселка Вартемяги Всеволожского муниципального района.

Ленинградцы попросили сделать тротуары и ограждения на Приозерском шоссе, а также убрать старые опоры освещения. На запрос ответили ответственные сотрудники областного комитета по дорожному хозяйству.

Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дороги «Осиновая роща — Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах Агалатово и Вартемяги.

Проектирование может быть закончено в июле 2021 года. По результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы будет принято решение о выполнении строительно-монтажных работ, в ходе которых предусмотрено устройство наружного освещения и пешеходных дорожек.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как гатчинское предприятие получило почти 100 миллионов рублей от областных Фондов.