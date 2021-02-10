Мужчина, прошедший через две хирургические операции после неудачного падения на скользких порожках магазина, отсудил 350 тысяч у его владельца.

Несчастный случай произошел на лестнице, ведущей в магазин промтоваров, который принадлежит индивидуальному предпринимателю. На лестнице не было освещения, а ступеньки были скользкими и заснеженными. В результате полученных травм, мужчина прошел через две хирургические операции и получил неизлечимое заболевание опорно-двигательного аппарата.

Пострадавший подал иск о взыскании с владельца магазина компенсации морального вреда. Фрунзенский районный суд Петербурга поддержал его и постановил взыскать с предпринимателя 350 тысяч рублей.

Приставы вручили владельцу магазина постановление и предупредили, что если он не выполнит решение суда в срок, то с него взыщут еще и исполнительский сбор, рассказала «Фонтанка».