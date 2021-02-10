Шестнадцать ребят из Ленобласти стали победителями Всероссийского социального проекта «Экология глазами детей»

Чествование победителей состоялось сегодня, 10 февраля, в выставочном зале «Смольный». Всего на конкурс поступило 5 343 рисунка из 78 регионов России, финалистами признаны работы 137 юных художников России, 16 победителей – дети из Ленинградской области.

Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре.

Также обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев.