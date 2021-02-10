Петербургский пенсионер оставил в наследство несколько гранат и ружье

Автор: Анастасия Щербакова
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Взрывоопасный тайник оставил под своей кровью умерший Петербургский пенсионер. Его родственники вызвали сотрудников Росгвардии.

В квартире на Дачном проспекте родственники умершего пенсионера нашли тайник с опасным содержимым, после чего вызвали полицию. На место прибыла Росгвардия, которая после обследования содержимого обнаружила немецкие ручные гранаты времен Второй мировой войны, банку пороха и охотничью гладкостволка «ИЖ-12», стало известно «Фонтанке».

Петербургский пенсионер оставил в наследство несколько гранат и ружье росгвардия, разминирование, Петербург, Дачный проспектФото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
Петербургский пенсионер оставил в наследство несколько гранат и ружье росгвардия, разминирование, Петербург, Дачный проспектФото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Специалисты группы разминирования  вывезли взрывоопасные материалы на полигон и уничтожили, сообщили в пресс-службе.

 

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