Взрывоопасный тайник оставил под своей кровью умерший Петербургский пенсионер. Его родственники вызвали сотрудников Росгвардии.

В квартире на Дачном проспекте родственники умершего пенсионера нашли тайник с опасным содержимым, после чего вызвали полицию. На место прибыла Росгвардия, которая после обследования содержимого обнаружила немецкие ручные гранаты времен Второй мировой войны, банку пороха и охотничью гладкостволка «ИЖ-12», стало известно «Фонтанке».

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Специалисты группы разминирования вывезли взрывоопасные материалы на полигон и уничтожили, сообщили в пресс-службе.