В Петербурге пассажир Mazda на глазах у полиции пытался сбросить несколько свертков с наркотиками

Сегодня утром, 10 февраля, на проспекте Стачек в Петербурге сотрудники ДПС заметили подозрительную иномарку Mazda и остановили ее для проверки документов у водителя.

За рулем находилась 31-летняя бизнес-леди, на пассажирских креслах — ее супруг и 35-летний знакомый из Ульяновска. При виде полицейских пассажир — знакомый семейной пары, выбежал из автомобиля, но тут же был задержан.

При задержании он выбросил на дорогу 17 свертков из изоленты, предположительно, с наркотиками. Еще пять таких были найдены в кармане его куртки. В машине полицейские нашли два шприца, три мотка изоленты и блокнот с записями. Все изъятое направлено на экспертизу.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.