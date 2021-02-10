5 157 случаев коронавируса подтверждено в Сосновом Бору с начала пандемии

По данным на 10 февраля, с начала пандемии коронавирус подтвержден у 5 157 жителей Соснового Бора.

Как сообщает главный государственный врач города, всего выздоровели 4 875 жителей Соснового Бора, умерло — 53 человека.

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В Ленобласти за последние сутки выявлены 204 новых случая коронавируса. В России впервые с октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19. Статистика не учитывает информацию по Сосновому Бору из-за подчинения медицины атомграда к ФМБА.