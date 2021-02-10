Посещение Дворцового парка в Гатчине останется бесплатным на весь 2021 год

Автор: Анастасия Щербакова
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По информации пресс-службы правительства Ленобласти вход в музей-заповедник будет бесплатным весь год. 

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Посещение парка Гатчины остается свободным для жителей и гостей города. Решение было принято на встрече вице-губернатора, главы комитета по культуре Владимира Цоя и Бориса Пиотровского, вице-губернатора Петербурга.

Напомним, что  в 2019 году решения о бесплатном входе на территорию общественного пространства гатчинцам пришлось добиваться при помощи митингов.

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19.05.2019 1254
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