В Петербурге задержали женщину, обокравшую пенсионера на 40 тысяч рублей

В отделение полиции Калининского района 1 февраля обратился пожилой мужчина, заявивший о пропаже денег в его квартире после того, как к нему наведалась неизвестная женщина с предложением купить защитные маски.

Фото: группа в ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" Фото: группа в ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург"

Сотрудниками полиции было установлено, что женщина под предлогом продажи защитных масок зашла в квартиру к пожилому мужчине. Когда пенсионер отвлёкся, мошенница украла два конверта с деньгами, которые лежали в ящике стола. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Женщина и ее возможный соучастник уже задержаны. Им грозит уголовная ответственность по статье 158 УК РФ (кража).