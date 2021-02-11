Петербуржец-химик получил 15 лет колонии за нарколабораторию в Ропше

Суд вынес решение по делу 31-летнего петербуржца, обвиняемого в производстве и хранении более двух килограммов синтетического наркотика в ангаре в поселке Ропша Ломоносовского района.

Полицейские обнаружили лабораторию в августе 2019 года и нашли там химика и около 40 канистр с жидкостью объемом 800 литров. Экспертиза показала, что в них растворено химическое наркотическое вещество, примерно по 0,5 кг на канистру.

Также на месте были найдены колбы, реактивы, электронные весы, электросушилка, бумажные фильтры, вакуумные насосы. Лаборатория размещалась рядом с производством красок, чтобы скрыть химический запах.

Решением суда, петербуржец отправится на 15 лет в колонии строгого режима.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как в Санкт-Петербурге пассажир Mazda на глазах у полиции пытался сбросить несколько свертков с наркотиками.