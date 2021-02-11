Фото: тайник оружия обнаружили в квартире умершего пенсионера в Петербурге

По информации ivbg.ru, родственники умершего в Санкт-Петербурге пенсионера среди его личных вещей обнаружили гранаты, банку с порохом и ружье.

На место происшествия прибыли взрывотехники. Специалисты установили, что гранаты – немецкие ручные М39 времен Великой Отечественной войны. А гладкоствольное ружье «Иж» состоит на учете в Росгвардии.

Гранаты и порох уничтожены на специальном полигоне. Ружье изъято для временного хранения.

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