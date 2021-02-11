Нетрезвый житель Советского сделал ложный донос, чтобы скрыть устроенные им разрушения

По информации ivbg.ru, суд оштрафовал жителя поселка Советский Выборгского района за заведомо ложный донос о совершении преступления по статье 306 УК РФ.

Следствие установило, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль «ВАЗ-2104» ночью. Не справившись с управлением, он врезался в гараж на территории гаражно-строительного кооператива, повредив и его, и находящийся в нем автомобиль.

Опасаясь ответственности за содеянное, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его «ВАЗ-2104» угнали. Решением суда, он оштрафован на 5000 рублей.

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