Фитотерапевт назвал простой продукт для восстановления после COVID-19

Фитотерапевт Михаил Лущик в беседе с радио Sputnik сообщил, что ускорить процесс восстановления после COVID-19 поможет перец – красный, черный или длинный.

Перец поможет вывести поврежденные после болезни клетки с помощью кровотока. Усиление кровообращения будет ускорять процесс выздоровления. Однако продукт подходит не всем.

«Допустим, если у человека предъязвенное состояние желудка, ему нельзя использовать перец», – отметил Михаил Лущик

Если противопоказаний нет, имеет смысл добавлять этот продукт в еду в соответствии с пищевыми предпочтениями.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что иммунолог допустил введение «требований» для людей, не переболевших COVID-19.