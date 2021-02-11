На 70% завершено строительство новой школы в Янино-1

Планируется, что строительство новой школы на 825 мест в голландском квартале «Янила» в Янино завершится уже в третьем квартале 2021 года. Работы идут по графику.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и установкой трансформаторной подстанции. Также прокладываются инженерные сети. В мае планируется приступить к монтажу лифтов и чистовым работам: укладка линолеума, плитки, покраска стен и установка дверей. Строительно-монтажный этап планируем завершить в третьем квартале 2021 года.

Вам будет интересно Детский сад и школу за 380 млн рублей построят в Аннино Администрация городского поселения уже подготовила концепцию строительства школы и детского сада на 210 и 100 мест соответственно. Сейчас в Аннино в... 29.01.2021 271

К слову, проект школы удостоен гран-при конкурса «Лидер строительного качества» и признан лучшим социальным объектом Ленобласти. В здании будет создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.