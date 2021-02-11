Смерть жителя Карелии после прививки от COVID-19 связана с переохлаждением – Минздрав

Смерть 40-летнего жителя поселка Кемь в Карелии от пневмонии связана с переохлаждением, а не с прививкой от COVID-19, которую он сделан за пять дней до этого, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ранее в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о смерти жителя Пермского края с комментарием о том, что за пять дней до этого он был привит от коронавируса.

«Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования. Данных за коронавирусную инфекцию в настоящее время не получено», — сообщили в Минздраве.

По словам собеседника агентства, всем привившимся от коронавирусной инфекции выдается памятка о том, как следует вести себя после вакцинации.

«Среди рекомендаций: избегать стрессов, переохлаждения и так далее. Имеется подтвержденный факт того, что переохлаждение в данном случае имело место», — добавили в пресс-службе Минздрава.

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В ведомстве подчеркнули, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания, но иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки.