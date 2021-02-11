Смерть жителя Карелии после прививки от COVID-19 связана с переохлаждением – Минздрав

Смерть 40-летнего жителя поселка Кемь в Карелии от пневмонии связана с переохлаждением, а не с прививкой от COVID-19, которую он сделан за пять дней до этого, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Ранее в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о смерти жителя Пермского края с комментарием о том, что за пять дней до этого он был привит от коронавируса.
По словам собеседника агентства, всем привившимся от коронавирусной инфекции выдается памятка о том, как следует вести себя после вакцинации.
В ведомстве подчеркнули, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания, но иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки.