Видео: жители Волосово заметили лису в центре города

В Волосово местные жители заметили лисицу, хищница разгуливала прямо в центре города.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как животное быстро озирается по сторонам и стремительно скрывается от проходящих мимо людей. В Росприроднадзоре рассказали, что скорее всего животное пришло в Волосово в поисках пищи и в 98% их вылазки в город завершаются успехом.