Видео: жители Волосово заметили лису в центре города

Автор: Гузель Галимова
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В Волосово местные жители заметили лисицу, хищница разгуливала прямо в центре города.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как животное быстро озирается по сторонам и стремительно скрывается от проходящих мимо людей. В Росприроднадзоре рассказали, что скорее всего животное пришло в Волосово в поисках пищи и в 98% их вылазки в город завершаются успехом.

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08.02.2021 173
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