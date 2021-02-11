Видео: жители Волосово заметили лису в центре города

В Волосово местные жители заметили лисицу, хищница разгуливала прямо в центре города.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как животное быстро озирается по сторонам и стремительно скрывается от проходящих мимо людей. В Росприроднадзоре рассказали, что скорее всего животное пришло в Волосово в поисках пищи и в 98% их вылазки в город завершаются успехом.
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08.02.2021 173