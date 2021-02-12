Разгадан секрет морской раковины возрастом в 18 тысяч лет с человеческими модификациями

Модифицированная и разрисованная человеком морская раковина найдена 80 лет назад в ходе раскопок в пещере Марсуласа во Франции. Ее возраст оценивался в 18000 лет.

Вплоть до 2021 года считалось, что она использовалась как церемониальная чаша. Однако проделанное в ней отверстие вызывало вопросы. В феврале исследователи пришли к выводу, что это на самом деле духовой инструмент и даже извлекли из него звуки.

Однако теория церемониальной функции не отвергнута. Археологи считают, что раковина использовалась в ритуалах, поскольку узоры на ней соответствуют наскальным рисункам по стилю.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, как ледяные шары усыпали берег Ладожского озера.