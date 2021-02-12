Юрист рассказал, как узнать фальшивую квитанцию за коммунальные платежи

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский призвал обращать внимание на расчетный счет.

По словам эксперта, в поддельной квитанции идентичны почти все данные и цифры, но не расчетный счет. Необходимо всегда контролировать, кому перечисляются деньги – коммерческой или государственной организации.

Данные об этом на основе расчетного счета появятся в банковском приложении, через которое происходит оплата квитанции. Также можно найти в интернете счет ГБУ, обсуживающего ваш дом, или конкретного получателя ЕИРЦ и сравнить с тем, куда предлагают перечислить деньги в квитанции.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Ленинградской области за январь ввели в эксплуатацию более тысячи частных домов.