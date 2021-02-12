Работа с властями Санкт-Петербурга по фан-зонам ЕВРО-2020 продолжается – Алексей Сорокин

Работа с властями Санкт-Петербурга по вопросу фан-зон на Конюшенной и Дворцовой площадях во время чемпионата Европы по футболу продолжается, сообщил генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Ранее Сорокин заявлял, что Конюшенная и Дворцовая площади будут официальными фан-зонами во время чемпионата Европы по футболу. ЕВРО-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Четыре матча турнира примет Санкт-Петербург.

«Желание организовать две фан-зоны исходило от УЕФА. Россия позитивно откликнулась. Исходим из того, что (от города) были направлены подтверждения в УЕФА, что будет на протяжении всего турнира фан-зона на Конюшенной и фан-зона на Дворцовой с четвертьфинала. Продолжаем работу с властями Санкт-Петербурга. У нас высокий уровень взаимодействия и понимания, мы давно работаем вместе», — сказал Сорокин журналистам.