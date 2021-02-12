Работа с властями Санкт-Петербурга по фан-зонам ЕВРО-2020 продолжается – Алексей Сорокин

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Работа с властями Санкт-Петербурга по вопросу фан-зон на Конюшенной и Дворцовой площадях во время чемпионата Европы по футболу продолжается, сообщил генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Ранее Сорокин заявлял, что Конюшенная и Дворцовая площади будут официальными фан-зонами во время чемпионата Европы по футболу. ЕВРО-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Четыре матча турнира примет Санкт-Петербург.

«Желание организовать две фан-зоны исходило от УЕФА. Россия позитивно откликнулась. Исходим из того, что (от города) были направлены подтверждения в УЕФА, что будет на протяжении всего турнира фан-зона на Конюшенной и фан-зона на Дворцовой с четвертьфинала. Продолжаем работу с властями Санкт-Петербурга. У нас высокий уровень взаимодействия и понимания, мы давно работаем вместе», — сказал Сорокин журналистам.
Вам будет интересно
Футболист Широков продал за 100 тысяч рублей бутсы, которыми избил судью
Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков продал свою обувь за крупную сумму денег и направил вырученные средства на...
12.01.2021 555
Автор