Число случаев COVID-19 в России выросло на 15 089 до 4 042 837 – оперштаб

Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 15 089 и достигло 4 042 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 15 089 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 764 (11,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 042 837 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,37%.