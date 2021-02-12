Опытные наставники помогут школьникам и студентам Ленобласти с реализацией проектов

Школьники и студенты в рамках проекта #Наставник47 при поддержке успешных ленинградцев смогут разработать и реализовать свои социальные и бизнес проекты

Как рассказали в комитете по труду и занятости населения Ленобласти, сегодня в проекте участвуют 16 наставников: чиновники, успешные бизнесмены, ученые, руководители социальных и образовательных учреждений.

Для выбора своего наставника школьники и студенты должны зарегистрироваться на сайте. Затем нужно подготовить письменное или видео эссе на тему «Почему я хочу, чтобы моим наставником стал…». Заявки принимаются до конца февраля.

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Как уже писал ivbg.ru, школьники и студенты Ленинградской области выстраивают профессиональную траекторию под шефством наставников не первый год. Также в 2019 году 13,5 тысяч учащихся школ региона прошли профориентационные занятия по программе «Мой выбор – мое будущее».