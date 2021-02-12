Вор украл 50 черепов из института РАН и продал их 10-класснику в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, из лаборатории научного института РАН на Васильевском острове в Санкт-Петербурге пропало 50 черепов млекопитающих стоимостью около 3,5 миллиона рублей.

Все похищенное имеет высокую историческую, научную и коммерческую ценность. Загадочного вора оперативно вычислили – им оказался 50-летний местный плотник Владимир, продававший черепа 10-класснику.

У молодого палеонтолога дома нашли 28 образцов похищенного. Он проходит в деле как свидетель.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что задержаны мошенники, под видом водоканала обманувшие пенсионера в Луге.