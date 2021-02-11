В Петербурге из научного института украли черепа редких животных на 3,5 миллиона

Автор: Гузель Галимова
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Из лаборатории научного института, расположенного на Васильевском острове, пропало 50 черепов млекопитающих стоимостью около 3,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в полицию о пропаже заявил исполняющий обязанности директора научного института. Он рассказал, что неизвестные похитили из лаборатории черепа дымчатых леопардов, орангутангов и других млекопитающих. Все похищенное имеет высокую историческую, научную и коммерческую ценность. 

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