В Петербурге из научного института украли черепа редких животных на 3,5 миллиона

Из лаборатории научного института, расположенного на Васильевском острове, пропало 50 черепов млекопитающих стоимостью около 3,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в полицию о пропаже заявил исполняющий обязанности директора научного института. Он рассказал, что неизвестные похитили из лаборатории черепа дымчатых леопардов, орангутангов и других млекопитающих. Все похищенное имеет высокую историческую, научную и коммерческую ценность.

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Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.