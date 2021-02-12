Дело возбуждено после гибели мужчины в результате возгорания газа в Санкт-Петербурге

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели мужчины при возгорании газа из-за повреждения газопровода в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности», — сказано в сообщении.
Ранее при проведении несогласованных земляных работ в Колпинском районе был поврежден подземный газопровод, произошла утечка газа и его возгорание. В результате инцидента без газа остались 73 частных дома, на месте происшествия от травм скончался мужчина 1984 года рождения.
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10.02.2021 132