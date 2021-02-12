Глава Ленобласти ответит на вопросы жителей по телефону 15 февраля

Александр Дрозденко 1а февраля в течение часа, с 15.30 до 16.30, будет отвечать на вопросы жителей Ленобласти.

Для ответов также приглашены главы районных администраций и профильных комитетов. Звонки принимаются по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8 (813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).

Вам будет интересно Прямая линия с Александром Дрозденко: транспорт, льготы, водоснабжение Вчера, 1 февраля, глава Ленобласти ответил на вопросы жителей региона. По каждому обращению уже ведется работа. Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше... 02.02.2021 222

Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Как уже писал ранее ivbg.ru, Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.