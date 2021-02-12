Ленобласть стала лидером по поддержке малого экспорта в России

Центр поддержки экспорта Ленобласти занял третье место в рейтинге эффективности таких центов по всей России

«Национальным проектом перед нами поставлена амбициозная задача по развитию экспортного потенциала наших малых и средних компаний. В Ленобласти применяется комплексный подход к поддержке — наш центр сопровождает предпринимателей от идеи до заключения зарубежных контрактов», — прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Александр Юрьевич также отметил, что Ленобласти одна из первых внедрила субсидии на экспортные расходы, создала эффективный Клуб экспортеров для взаимодействия, что дает хороший результат.

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Отметим, что Центр поддержки экспорта Ленобласти с начала 2020 года провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

Ранее десять компаний из Лен области приняли участие в «Экспортном форсаже». В ходе обучения участники отрабатывали все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы. Стоит отметить, что участники обучения уже заключили первые контракты.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов.