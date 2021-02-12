Студотряды Ленобласти отметят свой праздник он-лайн и офлайн

20 февраля День студотрядов пройдет на площадке Ленинградского государственного университета имени Александра Пушкина.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, 20 февраля лучших бойцов регионального движения наградят памятными подарками, а для всех участников праздника будет организована нетворкинг-сессия, станционная игра и праздничная спевка. Мероприятие пройдёт сразу в двух форматах: онлайн и офлайн. Подробности по ссылке.

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Чтобы стать частью движения студенческих отрядов Ленобласти необходимо на сайте нажать на кнопку «Вступить в отряды» либо заполнить анкету по ссылке.

Стоит отметить, что началом Движения студенческих отрядов считается 1959 год, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились в Казахстан, на целину. В 90-е годы с развалом комсомола прекратил свое существование Центральный штаб студенческих отрядов, Ленинградский областной штаб и штабы вузов города трансформировались в коммерческие предприятия, которые постепенно потеряли интерес к студентам. Переломным стал 2000 год. На студенческие отряды вновь после долгого перерыва обратили внимание органы государственной власти. Тогда же и был создан Городской штаб студенческих отрядов. Ленинградское отделение «Российских студенческих отрядов» возродили в ноябре 2017 года. А уже в 2018 году на территории Ленобласти появились первые студотряды.