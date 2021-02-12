Учитель из Мурино заняла первое место на всероссийском конкурсе педагогического мастерства

Ксения Елистратова учитель русского и литературы из Муринского центра образования №4 стала лучшей 95 учителей из 28 субъектов РФ на конкурсе «Мой лучший урок».

В декабре 2020 года педагог провела онлайн-урок на тему «Многоликий Петербург» для десятиклассников одной из московских школ.

«Ребята очень хорошо и тепло восприняли тему. С живым интересом слушали историю Тани Савичевой, расспрашивали про Дорогу жизни», — рассказала Ксения Елистратова.

Ксению Александровну также наградили медалью «За службу образованию».

Как уже ранее писал ivbg.ru, по итогам конкурса «Учитель года России – 2020», петербургский учитель математики Иван Меньшиков вошел в пятерку сильнейших педагогов страны, став обладателем Малого хрустального пеликана. При этом учитель истории и обществознания из Гатчинской гимназии имени К. Д. Ушинского Иван Хеорхе вошел в топ-15 претендентов на звание «Учителя года».