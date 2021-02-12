Новая автомагистраль будет строиться в несколько этапов и завершится к 2035-му году, о её строительстве рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Строительство начнется от автодороги А-181 «Скандинавия» близ Рощино, обойдет Всеволожск и Колпино, минует Гатчину и завершится у трассы А-180 «Нарва» возле поселка Кипень. До 2030-го года планируют возвести первые два участка. Условная «объездная» Всеволожска и Колпино получит минимум пять развязок. Еще пять лет уйдет на оставшиеся три участка и присоединения их к КАД.

Источник: Instagram drozdenko_au Источник: Instagram drozdenko_au Источник: Instagram drozdenko_au Источник: Instagram drozdenko_au Источник: Instagram drozdenko_au

Ожидается, что новая КАД-2 разгрузит кольцевую от грузового трафика и станет дополнительным удобным сообщением между районами области, рассказали Невские новости.