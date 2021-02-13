Стало известно, где 13 февраля зафиксированы 193 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 193 человек.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+2), Ефимовский (+3).

Волосовский район: Бегуницы (+1), Сумино (+2), Извара (+1), Сельцо (+1).

Волховский район: Волхов (+1), Колчаново (+1), Сясьстрой (+2), Паша (+1), Новая Ладога (+1), Селиваново (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+13), Кудрово (+11), Янино-1 (+2), Разметелево (+1), Морозова (+2), Романовка (+2), Бабино-2 (+1), им. Свердлова (+3), Ириновка (+1).

Выборгский район: Выборг (+11), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+2), Вещево (+1), Михалёво (+1), Высоцк (+1), Возрождение (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+12), Сиверский (+3), Чаща (+1), Новосиверская (+2), Пригородный (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+4).

Киришский район: Кириши (+10).

Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Старая Слобода (+1), Рассвет (+1).

Ломоносовский район: Низино (+1), Горбунки (+1), Петровское (+1).

Лужский район: Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Володарское (+1), Дзержинского (+1), Красный Маяк (+1), Волошово (+2), Ситенка (+2), Турово (+1).

Подпорожский район: Винницы (+3), Подпорожье (+7), Вознесенье (+1), Важины (+1), Кезоручей (+1).

Приозерский район: Новых случаев не зарегистрировано.

Сланцевский район: Сланцы (+10), Гостицы (+1), Большие поля (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+10), Мелегежская Горка (+2), Пашозеро (+2), Шугозеро (+2), Кончик (+1).

Тосненский район: Глинка (+1), Тосно (+3), Тельмана (+1), Никольское (+4), Ульяновка (+3), Федоровское (+1), Рябово (+1), Ушаки (+1), Аннолово (+1).