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Новости Социум

В Госдуме предложили отменить штрафы за самовольный ремонт дорог

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить граждан от штрафов за самовольный ремонт дорог местного значения и придомовых территорий.

В настоящее время статья 12.33 КоАП РФ предусматривает штрафы за повреждение дорог. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, должностные лица — до 25 тысяч рублей, а юридические лица — до 300 тысяч рублей. Законопроект предлагает добавить к статье новое примечание, согласно которому административная ответственность не будет применяться в случае ремонта автомобильных дорог местного назначения или дорог на придомовой территории.

В случае принятия документ вступит в силу после официального опубликования.

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ремонт дорог госдума закон
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47 лесных пожаров ликвидировали в Ленобласти с начала пожароопасного сезона

На землях лесного фонда Ленинградской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 47 пожаров. Общая площадь возгораний составила 38,67 гектара.

47 лесных пожаров ликвидировали в Ленобласти с начала пожароопасного сезона - Общая площадь возгораний составила 38,67 гектара.
Фото: комитет по природным ресурсам.

Мониторинг лесных пожаров ведется круглосуточно. За ситуацией следят пункты диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» и лесничеств-филиалов. Система видеонаблюдения включает 167 камер, охватывающих практически всю территорию Ленобласти. Пожарно-химические станции держат силы и средства в постоянной готовности.

В комитете по природным ресурсам Ленобласти уточнили, что более 90% лесных пожаров возникают по вине человека.

«Леса — это наше общее богатство и важная часть наследия Ленинградской области. Сохранить их для будущих поколений можем только мы с вами. Большинство пожаров случается по вине людей, и только бережное отношение к природе может это остановить», - подчеркнул председатель комитета Федор Стулов.

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Теги

лесной пожар Ленобласть Комитет по природным ресурсам

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