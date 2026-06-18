Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить граждан от штрафов за самовольный ремонт дорог местного значения и придомовых территорий.

В настоящее время статья 12.33 КоАП РФ предусматривает штрафы за повреждение дорог. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, должностные лица — до 25 тысяч рублей, а юридические лица — до 300 тысяч рублей. Законопроект предлагает добавить к статье новое примечание, согласно которому административная ответственность не будет применяться в случае ремонта автомобильных дорог местного назначения или дорог на придомовой территории.

В случае принятия документ вступит в силу после официального опубликования.