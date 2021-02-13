В Лодейном Поле прошли финальное лыжные гонки региона «Лыжня России»

Автор: Александр Селиванов
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В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей Ленобласти.

Как сообщается, в Лодейном Поле прошли финальные гонки региона «Лыжня России», в которых приняли участие спортсмены со всего региона.

Лыжников приветствовали местные власти, депутат Госдумы Светлана Журова и Дмитрий Иванов — председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

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08.02.2021 263
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