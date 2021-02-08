Выпускник Мультицентра взял золото в лыжных гонках на Всероссийской спартакиаде

Игорь Кириллов показал лучшее время в дистанции на 2,5 км на спартакиаде Олимпиады по зимним видам спорта в Казани.

Теперь Игорь представит Россию на Зимних специальных Олимпийских играх в 2022 году. Впервые спортсмен из Ленобласти попал на Олимпийские игры по лыжным гонкам! Соперниками Игоря были 61 участник.

Игорь из Сясьстроя в 2018 году дважды проходил обучение во всеволожском Мультицентре, после чего успешно был трудоустроен в фермерское хозяйство. Парень профессионально занимается лыжным спортом, а также увлекается футболом и бадминтоном.

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Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.