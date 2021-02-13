Жители Ленобласти могут увидеть Северное сияние в ночь на 14 февраля

Даем несколько советов по наблюдению и обнаружению небесного явления.
Сегодня у жителей Ленобласти есть неиллюзорные шансы увидеть северное сияние.
Чтобы хорошо увидеть небесное явление необходимо:
- найти тёмное место
- видеть звёзды
- минимальное количество засветки на северном горизонте
Прилагаем прогноз облачности от windy.com. Карта засветки — lightpollutionmap.info. Следите за количеством протонов в солнечном ветре (proton density, больше 12 — шик).
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