Жители Ленобласти могут увидеть Северное сияние в ночь на 14 февраля

Даем несколько советов по наблюдению и обнаружению небесного явления.

Сегодня у жителей Ленобласти есть неиллюзорные шансы увидеть северное сияние.

Чтобы хорошо увидеть небесное явление необходимо:

найти тёмное место

видеть звёзды

минимальное количество засветки на северном горизонте

Прилагаем прогноз облачности от windy.com. Карта засветки — lightpollutionmap.info. Следите за количеством протонов в солнечном ветре (proton density, больше 12 — шик).