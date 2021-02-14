В Сосновом Бору появится семейный культурно-досуговый центр

Культурно-досуговый центр планируют построить в девятом микрорайоне Соснового Бора.
Планируется, что новый центр будет полностью ориентирован на семейный отдых. В нем расположатся гончарная мастерская, студия рисования песком, детская игровая комната и кафе. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.
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Ранее мы рассказывали, что в Гатчине началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект появится между УСЗ «Маяк» и спортзалом. В одноэтажном здании площадью 1,2 тысячи кв. метров расположатся зал для спортивной гимнастики, раздевалки, душевые, служебные и иные помещения.