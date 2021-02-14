В Колпино 10-летняя девочка сбежала из дома, позже ее тело нашли в петле на детской площадке

Автор: Гузель Галимова
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В Колпино следователи выясняют обстоятельства и причины смерти 10-летней девочки. 

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Источник: паблик «Мэш на Мойке»

Тело девочки сегодня, 14 февраля, обнаружили повешенным неподалеку от ее дома — на детской площадке во дворе одного из домов по Новгородской улице. 

По словам матери, она ушла из дома без верхней одежды. Девочку долго искали во дворах, но безрезультатно. В 4.30 мать позвонила в полицию. Обстоятельства инцидента выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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