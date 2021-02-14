Кикбоксер из Кингисеппского района стал победителем чемпионата и первенства Северо-Запада

Автор: Гузель Галимова
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Юный спортсмен из Кингисеппского района Яков Самадов стал победителем чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу.

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Источник: администрация Ленобласти.

Чемпионат проходил с 12 по 14 февраля в Петербурге. Теперь Яков отправится на чемпионат России по кикбоксингу среди студентов. 

Сам спортсмен является студент Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина. Он выступает за Ленобласть, мечтает получить образование, выиграть чемпионат мира и путешествовать.

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