«Леноблводоканал» рассказал о пользе воды — фото

«Леноблводоканал» назвал пять причин, чтобы пить чистую воду день.

Вода восстанавливает энергию

В течение дня мы теряем большое количество жидкости. Обезвоживание способствует головной боли, мышечным спазмам, влияет на сосредоточенность. Поэтому так важно соблюдать водный баланс. Взрослому человеку требуется около 35 мл воды в день на килограмм массы тела. Например, для человека весом 60 кг необходимо выпивать 2,1 литра воды для хорошего самочувствия.

Вода улучшает обмен веществ

Теплый стакан воды натощак помогает запустить кишечник и настроить его на плодотворную работу в течение дня. Кроме того, стакан воды с утра приводит организм в тонус и помогает проснуться.

Вода помогает сконцентрироваться

Во время умственной деятельности необходимо постоянно употреблять воду. Держите бутылку с водой всегда под рукой. Вода поможет оставаться бодрым в течение всего дня.

Один из экспериментов, проведенный в институте, показал, что студенты, которые на экзамен приходят с бутылкой воды – сдают его лучше и быстрее остальных.

Вода укрепляет иммунитет

Если каждое утро полоскать горло водой, то снижается риск заболеваний верхних дыхательных путей. Также вода доставляется питательные вещества в клетки организма и поддерживает оптимальный уровень кровяного давления.

Вода помогает снизить вес

Вода способствует уменьшению аппетита и сжиганию жира. Чем меньше в организме жидкости, тем проще набрать лишний вес. Если желудок наполнен водой, то чувство голода притупляется, аппетит снижается.