Баки для раздельного сбора мусора установили в Сланцах

Каждый контейнер содержит памятку с разъяснением, какой тип отходов подходит для переработки.

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, в городе Сланцы были установлены 40 контейнеров по раздельному сбору мусора.

Отмечается, что было установлено 20 жёлтых контейнера для пластика и 20 зелёных для стекла.

Также в администрации Ленобласти сообщили, что в пилотном проекте по сбору мусора уже участвуют Ивангород, Луга и Кингисепп.