Баки для раздельного сбора мусора установили в Сланцах

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Каждый контейнер содержит памятку с разъяснением, какой тип отходов подходит для переработки.

Musory
Источник: Пресс-служба администрации Ленинградской области

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, в городе Сланцы были установлены 40 контейнеров по раздельному сбору мусора.

Отмечается, что было установлено 20 жёлтых контейнера для пластика и 20 зелёных для стекла.

Также в администрации Ленобласти сообщили, что в пилотном проекте по сбору мусора уже участвуют Ивангород, Луга и Кингисепп.

Вам будет интересно
Эксперты заявили о провальном опыте работы по раздельному сбору мусора в Ленобласти
Портал Online47 решил разобраться в причинах неудач проектов по переработке бытовых отходов, реализуемых на территории области. Как выяснилось, виноваты все...
09.02.2021 308
Автор