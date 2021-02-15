Баки для раздельного сбора мусора установили в Сланцах

Каждый контейнер содержит памятку с разъяснением, какой тип отходов подходит для переработки.
По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, в городе Сланцы были установлены 40 контейнеров по раздельному сбору мусора.
Отмечается, что было установлено 20 жёлтых контейнера для пластика и 20 зелёных для стекла.
Также в администрации Ленобласти сообщили, что в пилотном проекте по сбору мусора уже участвуют Ивангород, Луга и Кингисепп.
Вам будет интересно
Портал Online47 решил разобраться в причинах неудач проектов по переработке бытовых отходов, реализуемых на территории области. Как выяснилось, виноваты все...
09.02.2021 308