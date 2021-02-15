За зиму дорожники расчистили от снега и наледи 410 тысяч километров дорог Ленобласти

За неполные три месяца зимы 2020-2021 года дорожные службы Ленобласти очистили от наледи и снега 410 тысяч километров региональных трасс.
С 1 декабря дорожные службы региона оперативно выполнили почти тысячу заявок, которые поступили на круглосуточную горячую линию «Ленавтодора». Более 400 единиц спецтехники постоянно контролируют состояние областных дорог.
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15.02.2021 185
Как сообщили в пресс-службе дорожного комитета, наступившая неделя – с 15 по 21 февраля – будет самой холодной за всю зиму. Температура воздуха на востоке будет опускаться до -30 °C. Высота выпавшего снега составит до шести сантиметров.
Поэтому напоминаем, для водителей работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84.