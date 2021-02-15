Снег, слабая метель и до 21 градуса мороза ожидаются в Ленобласти 16 февраля

Во вторник, 16 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В большинстве районов ночью пройдет снег, местами небольшой, в отдельных районах ожидается слабая метель. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -8…-13°C, местами -16… -21°C. Днем столбики термометров покажут -5…-10°C, на востоке местами -13…-16°C.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-восточный умеренный. На дорогах сложная обстановка.

Ранее мы рассказывали, что наступившая неделя – с 15 по 21 февраля – будет самой холодной за всю зиму. Температура воздуха на востоке будет опускаться до -30 °C.