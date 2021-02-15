Танковые экипажи Западного военного округа отрабатывают экстремальную езду, полосу препятствий, повороты и развороты.

В Ленинградской области проходят учения курсанты-танкисты Западного военного округа. На полигоне имитируют условия реального боя. Отрабатывают маневры на скоростной трассе, повороты и развороты, прохождение рвов, спусков и других преград.

Около 250 механиков-водителей принимают участие в учениях. «Тяжело в учении – легко в бою» — курсант поделился своими впечатлениями, рассказал о том как проходят учения и о самых важных моментах. Об этом рассказали Невские новости.