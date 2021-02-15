Жители Кингисеппа страдают из-за плохой воды, потому что УК не справляется с очистными

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 15 февраля 2021 года к Александру Дрозденко обратилась жительница Кингисеппа.

Женщина поинтересовалась, когда отремонтируют очистные сооружения в Сережино. По ее словам, в домах идет из крана коричневая вода. Местным жителям приходится носить канистры с питьевой водой на пятый этаж без лифта.

Александр Дрозденко ответил, что будет в Кингисеппе с рабочей поездкой 17 февраля. И постарается убедить управляющую компанию, ответственную за очистные сооружения, но не способную вложить средства в ремонт, передать их на баланс ГУП Водоканал Ленинградской области.

После этого можно будет выделить деньги на их ремонт – почти миллиард рублей. Реконструкцию можно было бы начать в 2022 году и провести ее за год.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Александр Дрозденко предложил наказать рублем «сетевиков», из-за спора которых страдают жители Ульяновки.