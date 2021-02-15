Дрозденко пообещал помочь пожилым людям, столкнувшимся со сложностями в Гатчинском районе

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 15 февраля 2021 года к Александру Дрозденко обратилась жительница Гатчинского района Надежда Ивановна.

По ее словам, в Сиверском паспортном столе социальный работник не смог по доверенности получить справку по форме 9.

«Требуется доверенность нотариальная, а как ее оформить лежащему больному? Во-первых, это дорого, во-вторых, лежащий больной. Ссылаются на распоряжение начальника коммунальных систем», – сообщила обратившаяся

Кроме того, по словам женщины-блокадницы, ее и 88-летнего супруга, получившего инвалидность первой группы на военной службе, заставляют платить за услуги социального работника. Дело в том, что у супругов нет прописки в Ленинградской области. Есть только временная регистрация.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим пообещала снять вопрос о справке с повестки до конца февраля.

«Иначе я буду просить урегулировать с ним вопрос прокуратуру. Я пока так мягко говорю. Это не тот документ, который нельзя выдать социальному работнику. Здесь заборы выстраивать абсолютно неправильно», – ответил Александр Дрозденко

По второму вопросу губернатор пообещал найти вариант, при котором социальная помощь для супругов на дому будет за счет бюджета.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Александр Дрозденко предложил наказать рублем «сетевиков», из-за спора которых страдают жители Ульяновки.