Контрольный комитет проверит начисление зарплаты сотрудникам культуры Кировского района

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 15 февраля 2021 года к Александру Дрозденко обратилась жительница поселка Назия Кировского района.

Женщина озвучила коллективную просьбу сотрудников Дома культуры.

«Дело в том, что третий год длится наша проблема с нашими зарплатами и так и не решается», – сообщила она

При этом в других районах такой проблемы нет, а Ленинградская область на 100% выполняет указ президента, по которому заработная плата работников культуры соответствует средней по региону.

«Вы – уже третий дом культуры, по которому идет жалоба по начислению заработной платы. Это, видимо, сама система по начислению дала сбой», – ответил Александр Дрозденко

Александр Дрозденко поручил контрольному комитету проверить правильность начисления заработных плат в Кировском районе.

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