Для ликвидации свалок в 11 районах Ленобласти выделят 100 млн рублей

Средства на ликвидацию свалок получат Волосовский, Бокситогорский, Всеволожский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Гатчинский, Лужский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Тихвинский и Тосненский районы.

Согласно распоряжению губернатора, субсидии будут распределяться и направляться комитетом по обращению с отходами в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области». Средства будут выделяться на основании заявок муниципальных образований

Наибольшую поддержку из бюджета региона получат Ломоносовский (около 31 млн рублей), Тихвинский и Всеволожский районы – более 25 миллионов рублей.