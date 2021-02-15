Для ликвидации свалок в 11 районах Ленобласти выделят 100 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Средства на ликвидацию свалок получат Волосовский, Бокситогорский, Всеволожский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Гатчинский, Лужский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Тихвинский и Тосненский районы.

Согласно распоряжению губернатора, субсидии будут распределяться и направляться комитетом по обращению с отходами в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области». Средства будут выделяться на основании заявок муниципальных образований

Наибольшую поддержку из бюджета региона получат Ломоносовский (около 31 млн рублей), Тихвинский и Всеволожский районы – более 25 миллионов рублей.

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05.02.2021 258
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