МФЦ Ленобласти изменит график работы в февральские праздники

23 февраля, в День защитника Отечества, офисы МФЦ будут закрыты во всех районах Ленобласти.

Все многофункциональные центра, кроме филиала в Колтушах, 22 февраля будут работать с 10.00 до 20.00, 23 февраля будет считаться выходным днем. 24 числа все центры продолжат принимать жителей региона в штатном режиме.

В Колтушах МФЦ не будет работать 21 по 23 февраля, 20 февраля рабочий день будет сокращен на 1 час.

Напомним, в России 15 февраля началась единственная в этом году шестидневная рабочая неделя, а за ней последуют три выходных дня — с 21 по 23 февраля. После ожидается трехдневная рабочая неделя — с 24 по 26 февраля.